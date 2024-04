Brasil regista exportação recorde de café no 1.º trimestre

O Brasil, maior produtor e fornecedor mundial de café, exportou 11,9 milhões de sacas do grão no primeiro trimestre, mais 42,4% que no mesmo período de 2023 e um novo recorde, indicou hoje a associação patronal do setor.

Em termos de volume de negócios, as vendas de café brasileiro para o exterior registaram uma receita para o país de 2,3 mil milhões de euros, mais 38,2% do que no primeiro trimestre do ano passado, segundo dados divulgados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Em março, as exportações de café também bateram um recorde, com 4,2 milhões de sacas vendidas, um volume 37,8% superior ao registado no mesmo período de 2023.

De acordo com a associação patronal, todos os tipos de café exportados pelo gigante sul-americano registaram crescimento no primeiro trimestre do ano, com destaque para o café robusta, cujas vendas aumentaram 591% em relação ao mesmo período de 2023, com 1,8 milhões de sacas vendidas.

O café arábica, no entanto, continua a liderar as exportações, com 9,2 milhões de sacas vendidas, 27,8% a mais do que o registado entre janeiro e março de 2023, representando 76,9% do total embarcado.

De acordo com o relatório do Cecafé, os principais destinos dos grãos no primeiro trimestre do ano foram os Estados Unidos, com 17% do total exportado, Alemanha (14,5%), Bélgica (10,9%), Itália (7,9%) e Japão (5,1%).