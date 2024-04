Albuquerque promete lista “para manter a confiança” do eleitorado

Miguel Albuquerque recusa revelar nomes que sejam novidades entre os candidatos do PSD/M às eleições Regionais de 26 de Maio, cuja lista amanhã será aprovada pelo Partido.

“Vamos ter algumas caras novas”, limitou-se a confirmar, sem sequer arriscar quantificar o número de novos candidatos em relação à lista sufragada há pouco mais de seis meses, Nas Regionais de 2023.

“A ideia é inovar e garantir um grupo parlamentar eficaz e com representatividade em toda a Região. Um dos pressupostos que temos assumido, apesar de ser uma situação de Círculo Único, termos representantes parlamentares em lugar elegível de todos os concelhos da Madeira”, reforça.

Em relação à lista daquele que é actualmente o principal adversário, o PS, que ontem confirmou ‘cinco caras novas’ nos cinco primeiros lugares, o presidente do PSD/M garante não ter ficado surpreendido e menos ainda, preocupado.

“Nada me surpreende. Não estou preocupado com a oposição. Tenho que me concentrar neste momento é com a mensagem que o PSD vai apresentar para manter a confiança dos madeirenses e porto-santenses. Isso é que é essencial”, concretizou.