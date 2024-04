Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Infracções laborais dispararam no 1.º trimestre. Autoridade Regional para as Condições de Trabalho identificou casos de fraude laboral, violação de regras de segurança e saúde, entre outras situações. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Madeirense secretária de Estado das Pescas. Cláudia Monteiro de Aguiar toma hoje posse, às 18 horas, no Palácio Nacional da Ajuda. A ainda eurodeputada social-democrata vai trabalhar com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, uma pessoa que conhece bem como deputado no Parlamento Europeu.

Fique também a saber que Advogado assume em tribunal que desviou dinheiro dos clientes. Caso começou ontem a ser julgado. * Vítima de violação no Caniçal já apresentou queixa e PJ investiga caso.

Por fim, Cadáver encontrado em São Vicente será de turista desaparecida, e Cartaz da Semana do Mar fica fechado com animadores e festas temáticas.

