Autoridade israelita regista recorde diário de 322 camiões de ajuda humanitária para Gaza

A autoridade militar israelita responsável pelos territórios palestinianos (COGAT) informou no domingo que 322 camiões de ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza durante o dia, atingindo um recorde desde o início da guerra, em 7 de Outubro.

"Este é o maior número de camiões de ajuda humanitária transferidos para Gaza num só dia desde o início da guerra", declarou o Coordenador das Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT), numa mensagem publicada na rede social X.

"Não há limite para a quantidade de ajuda que pode ser entregue aos civis em Gaza", acrescentou a agência do Ministério da Defesa israelita, referindo-se às críticas sobre a limitada capacidade logística da passagem de Rafah para a entrada de ajuda humanitária.

Na mensagem é ainda referido que 70% dos camiões continham produtos alimentares.

Estes camiões são revistados por Israel para impedir a entrada de mercadorias proibidas devido à sua possível dupla utilização pelas milícias palestinianas ou a entrada de materiais de construção.

No domingo, o Governo egípcio anunciou que vai aumentar para 300 o número de camiões de ajuda que entram na Faixa de Gaza através dos pontos de passagem estabelecidos, a fim de aliviar as necessidades prementes das centenas de milhares de palestinianos deslocados à força no sul do enclave.

O anúncio foi feito pelo chefe do Serviço de Informação do Estado, Diaa Rashwan, sob as diretivas do Presidente do país, Abdelfatá al-Sisi, informou a agência noticiosa MENA.

Desde o início da operação de ajuda a Gaza, um total de 19.354 camiões entraram pela passagem de Rafah com 19.952 toneladas de material médico, 10.435 toneladas de combustível, 123.453 toneladas de alimentos e 26.692 toneladas de água.

Além disso, 3.764 feridos e doentes entraram no Egito a partir da Faixa de Gaza para tratamento, juntamente com 6.191 acompanhantes e 66.759 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade, bem como 6.330 egípcios, deixaram o enclave através da passagem desde o início do conflito, em 07 de outubro do ano passado, entre o Hamas e Israel.