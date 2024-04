Albuquerque não confirma Cunha e Silva na lista do PSD às Regionais

Miguel Albuquerque não se descose em relação a novidades na lista do PSD/M às eleições Regionais do próximo mês.

Nem mesmo quando confrontado com nomes que são apontados para posições cimeiras, como o de João Cunha e Silva, actual presidente do Conselho Regional do PSD e militante activo na crise provocada pelo processo judicial que fez 'cair' o Governo Regional.

Directamente confrontado com o nome de Cunha e Silva na lista 'laranja', Albuquerque não confirmou, mas também não desmentiu. Foi um 'nim' que pode ser interpretado quase como um 'sim'.

Fonte do partido assegura que é grande a possbilidade do antigo Vice presidente no governo de Alberto João Jardim integrar a lista do PSD candidata às Regionais de 26 de Maio. A confirmar-se, para muitos militantes o regresso de Cunha e Silva à política activa será uma espécie de compensação ou mesmo prémio pela ajuda que o advogado prestou ao Partido e a Albuquerque, em particular, na gestão da actual crise política.