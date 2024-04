Quantidade vendida de cimento na RAM voltou a crescer no primeiro trimestre

No 1.º trimestre de 2024, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira "ascenderam às 40,8 mil toneladas, refletindo um aumento de 9,1% face ao trimestre anterior (37,3 mil toneladas)", mas "comparativamente ao mesmo trimestre do ano precedente (42,1 mil toneladas), observou-se uma diminuição de 3,1%", informa hoje a DREM.

"Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM no trimestre em referência ascendeu aos 5,7 milhões de euros, apresentando um aumento trimestral e também homólogo de 17,9% e de 10,8%, respetivamente", o que significa um aumento do custo da matéria-prima fundamental para a construção civil.

Recorde-se que 2023 terminou com o melhor registo em termos de quantidades de cimento vendidas dos últimos 12 anos.