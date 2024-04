Funchal recebe 1.º Festival Cultural Raízes e Ritmos de 10 de Abril a 8 de Junho

O Festival Cultural Raízes e Ritmos – uma iniciativa do Consulado Honorário da República de Cabo Verde na Região Autónoma da Madeira e Embaixada de Cabo Verde em Portugal, em parceria com a Associação de Promoção da Macaronésia – APMM – arranca já na próxima-quarta-feira, na Quinta Magnólia - Centro Cultural.

“O Festival Cultural Raízes e Ritmos é um convite aberto a todos os que se interessam por arte, literatura, música e gastronomia, e desejam mergulhar na experiência da cultura cabo-verdiana. Esperamos que o público se una a nós nesta celebração enriquecedora que irá explorar as muitas faces da identidade cabo-verdiana”, resume a organização.

Este vibrante evento cultural ocorrerá no coração do Funchal, iniciando-se às 15 horas, de dia 10 de Abril, com a exposição inaugural "Entre Ilhas – Narrativas Plásticas e Visuais de Cabo Verde".

A mostra contará com obras de 23 artistas, que celebrarão a diversidade e riqueza da cultura cabo-verdiana, criando pontes entre as ilhas do arquipélago e o mundo.

O festival convida ao diálogo intercultural e enaltece a língua portuguesa como um laço de expressão cultural comum.

Segue-se, no mesmo dia, uma ode musical ao Património Imaterial da Humanidade da UNESCO – a Morna – interpretada pela cantora Maria Alice e pelo pianista Humberto Ramos.

O dia encerra-se com uma experiência gastronómica autêntica, orquestrada pelo chef Elson da Luz.

No discurso do festival – que se prolonga até dia 8 de Junho – a Quinta Magnólia acolherá também um conjunto de iniciativas literárias, destacando-se o workshop ‘Liberta o Escritor que há em ti’, ministrado por João Manuel Ribeiro, bem como o lançamento dos livros ‘Insonhável aventura’ e ‘Maria Campinhos, a menina que veio das estrelas’, da professora Manuela Vieira.

De 6 a 10 de Maio, haverá ainda espaço para a inclusão de um programa educativo, que convida os participantes a pintar ao som das harmonias da Morna.