Albuquerque quer reunir em breve com os ministros das Finanças e das Infraestruturas

As primeiras reuniões que o presidente do Governo Regional quer manter com o novo Governo da República é com o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, revelou há instantes Miguel Albuquerque.

Reuniões a terem lugar em Lisboa para "dar continuidade a um conjunto de questões pendentes", nomeadamente "dar continuidade ao acordo com os Açores é com o dr. Paes Ferreira sobre o trabalho relativamente à Revisão da Lei de Finanças Regionais" e "a ligação, através da Madeira, do cabo submarino", destacou.

Incerto é ainda o dia da vinda de Luís Montenegro, na qualidade de presidente nacional do PSD ao Congresso Regional: se virá para a sessão de abertura, no sábado, ou de encerramento, no domingo.