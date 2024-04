Helena Leal realça que as pessoas têm de ser a prioridade para que a sociedade seja mais inclusiva

Realizou-se, hoje, no Colégio dos Jesuítas, o encerramento do primeiro dia da Semana da Interculturalidade, promovida pela EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, Núcleo da Região Autónoma da Madeira, subordinada ao tema 'Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica', que contou com a presença da vereadora Helena Leal que, na Câmara Municipal do Funchal, tutela as áreas da Educação, Social, Desporto e Juventude.

Na sua intervenção, Helena Leal que afirmou que "

A verdadeira inclusão só se poderá fazer com a promoção de uma sociedade assente em valores essenciais, em que a pessoa surja como prioridade da nossa acção. A autarquia associa-se a esta causa como forma de mostrar a sensibilidade perante estas questões, em particular pela não discriminação, igualdade, respeito pela diferença e diversidade, reforçando que estas são causas de todos nós e da sociedade. Helena Leal, vereadora da CMF

A vereadora relembrou ainda para a forma plena e de integração como a Região recebe os emigrantes, apontando os números de 14 mil cidadãos emigrantes a viver na Madeira e Porto Santo, com 122 nacionalidade, que são um contributo para o "enriquecimento cultural", mas também para a "economia".

Helena Leal referiu igualmente os diversos mecanismos e programas municipais existentes e que ajudam na Inclusão, nomeadamente os apoios sociais, reforçados em mais 150%, os apoios na Educação, que tiveram este ano um reforço de mais 200%, a construção de habitação social que está em curso e programada (187 fogos), no valor de 28 milhões de euros, bem como o reforço do subsídio ao arrendamento (mais 200%), a que se acresce um conjunto de incentivos fiscais, quer às empresas, mas ainda às famílias, não esquecendo de apontar a devolução de IRS (5% até 2025) e que no final chegará a quase 26 milhões de euros que serão devolvidos aos munícipes.