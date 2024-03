Comida saudável para pessoas pode ser tóxica para cães e gatos

Na entrevista presente no canal do DIÁRIO no Youtube, o veterinário Duarte Correia, que se fez acompanhar pelo seu cão Jota, enumerou vários alimentos tóxicos que podem mesmo levar os animais à morte, explicando que “o que pode ser saudável para os humanos, pode, na realidade, se revelar muito prejudicial para a saúde dos animais de companhia”.

No que concerne aos mitos, sabia que os cães não devem comer ossos e que a maioria dos gatos é intolerante à lactose?

Para além da lista do não recomendável, Duarte Correia deixou vários conselhos sobre snacks saudáveis e explicou quantas refeições diárias devem ter os amigos de quatro patas.

Nesta consulta sem paciente, mas que certamente evitará umas tantas, ficamos a saber o que é a torção gástrica, uma condição que pode ser fatal se não for tratada a tempo e que sintomas devemos ter em atenção para que rapidamente seja prestado os cuidados médicos necessários.

Veja a entrevista

🐕No DIÁRIO - ANIMAIS vamos falar sobre o perigo de alguns alimentos para a saúde dos cães e gatos🐈‍⬛