Helena Leal destaca "reforço dos apoios sociais e na educação"

Decorreu, hoje, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal a abertura de Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que contou com a presença de várias entidades, numa organização da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal e que incluiu a colocação do Laço Azul para assinalar a protecção das crianças, na varanda dos Paços do Concelho.

Na sua intervenção, a vereadora com o pelouro da Educação e Juventude, Helena leal relembrou os diversos apoios existentes, no Município do Funchal, que "visam ajudar as crianças e as suas famílias". Helena Leal referiu-se, em concreto, ao "incremento nos apoios sociais, em mais de 150%" e "em mais de 200%, os apoios que são dados pela autarquia, na educação e às escolas".

A autarca apontou também como exemplo o Programa Educativo Municipal, bem como "a articulação e criação de pontes e laços com outras entidades, incluindo Instituições Particulares de Solidariedade Social, em prol das crianças e famílias".

"As crianças são o melhor património da humanidade e que só trabalhando todos juntos é possível alcançar melhores resultados na defesa das crianças", frisou, acrescentando que o Funchal é considerado pela UNICEF como um município amigo das crianças.