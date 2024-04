Sociedade dos Engenhos da Calheta prevê processar cerca de 1.500 toneladas de cana-de-açucar

A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e da Direcção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural iniciaram hoje as visitas aos engenhos durante a campanha de apanha da cana-de-açucar de 2024.

Neste dia, Marco Caldeira, juntamente com Tiago Freitas, Gonçalo Tito e Marisa Santos, visitaram as instalações da Sociedade dos Engenhos da Calheta.

Assim, uma vez que os trabalhos no engenho da Calheta para o processamento da cana-de-açúcar estão a decorrer ao ritmo de dois turnos diários, a entidade prevê que sejam processadas nesta campanha cerca de 1.500 toneladas de cana, o que deverá estar concluído no final do próximo mês de Maio.