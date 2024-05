Portugal perdeu 10 mil bombeiros em duas décadas

Bom dia. Numa altura em que se entra no período mais crítico e atarefado para os bombeiros, nomeadamente por causa da época de risco de fogos florestais, esta é uma notícia que deixa uma ideia de falta de meios gritante...

No Público:

- "Governo trava aumento de capital na Águas de Portugal"

- "Santa Casa. Ex-provedores denunciam interesse em privatizar jogos sociais"

- "Edmundo Martinho [antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa] presta contas hoje sobre gastos com internacionalização"

- "Cidade do Porto. Criminalidade no ano passado era mais baixa do que em 2019"

- "Champions. O dinheiro não traz felicidade ao PSG"

- "Festival Eurovisão da Canção. O 'Grito' de Iolanda vai ouvir-se sábado na final da Eurovisão"

- "Concertação social. Montenegro admite acrescentar 'novos objetivos' ao acordo de rendimentos"

No Correio da Manhã:

- "Castelo Branco chora ao ser algemado. Passa noite no posto da Guarda em Alcabideche"

- "Guerra de presidentes no FC Porto. Tomada de posse de André Villas-Boas"

- "Pinto da Costa vai para o banco no Jamor"

- "Sporting. Neto conta odisseia que levou à conquista leonina"

- "Benfica. Jogadores pressionam saída de Schmidt"

- "Beneficiários de CSI. Remédios gratuitos para 140 mil idosos"

- "Caçado. Polícia aposentado é rei da droga no Norte"

- "Choque com ministra. Conflito afasta diretor da PSP"

- "Espinho. Docente julgada por humilhações"

- "Habitação. Parlamento vota fim de medidas do PS"

No Jornal de Notícias:

- "PJ desmantela maior rede de abastecimento de cocaína nos bairros do Porto"

- "Queima das Fitas. Orgulho estudante enche baixa da invicta"

- "Villas-Boas: 'O clube tem só um presidente eleito'"

- "Famosos. Castelo Branco detido para proteger Betty e evitar fuga"

- "HPV. Vendidas por dia 144 vacinas que custam 400 euros"

- "Navegante. Cinco novos parques gratuitos em Lisboa [edição de Lisboa]"

- "Braga. Moradores das Enguardas recusam obras de município [edição do Porto]"

- "Mário Machado. Apelo a prostituição forçada vale pena de cadeia"

- "Eurovisão. Iolanda marca presença na final com o seu 'Grito'"

No Diário de Notícias:

- "Segurança. Portugal perdeu 10 mil bombeiros voluntários desde 2004"

- "Diana Mondinho, ministra argentina dos Negócios Estrangeiros: 'Cremos que é provável que em seis meses a situação na Argentina se alivie muito'"

- "Ação contra Marcelo. PS e PSD travam intenções de Ventura"

- "Guerra. Israel assume controlo de fronteira de Rafah e promete firmeza nas negociações no Cairo"

- "FC Porto. Villas-Boas avisa que não há dois presidentes, mas Pinto da Costa não renuncia já à SAD"

- "Mónica Pires, médica do IPO do Porto: 'Ir ao ginecologista tem de ser como ir ao dentista, uma vez por ano'"

No Negócios:

- "CESE sobre as renováveis declarada inconstitucional"

- "845 milhões dos dividendos do PSI vão para estrangeiros"

- "Stiglitz [nobel da Economia]: UE sozinha pouco muda na transição climática"

- "Indústria. Alta velocidade expulsa dona da centenária farinha Amparo"

- "Miranda Sarmento acusa António Costa de aprovar 2,5 mil milhões de despesa não orçamentada"

- "Avião. Boeing não se afasta da nuvem negra e agrava situação de crise"

No O Jornal Económico:

- "Lightsource BP investe 1,3 mil milhões de euros no solar em Portugal"

- "Portuguesa Architect Your Home investe cinco milhões na expansão para sul da Europa"

- "Caixa Geral de Depósitos, Crédito Agrícola e Novobanco tiveram os melhores desempenhos da banca portuguesa no ano passado"

- "Topo da agenda: desemprego e habitação"

- "'A União Europeia está a perder a corrida da inovação'. Jean Tirole, professor e Prémio Nobel da Economia em 2014"

- "Concertação: todos disponíveis para 'revisitar' acordos"

- "Europeia vai ter novo 'campus' no Parque das Nações"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Momento mágico para o clube'. André Villas-Boas tomou posse como 32.º presidente, merecendo palavras elogiosas e de incentivo do antecessor"

- "Passagem de testemunho da SAD continua a ser tema quente"

- "Apresentação a Conceição e ao plantel agendada para amanhã, no Olival"

- "Pinto da Costa anuncia que vai para o banco no Jamor. 'Poderá ser uma ajuda para vencer o troféu'"

- "Sporting. 'Há perigo de abrandamento'. André Cruz, vencedor da Taça em 2002, alerta para riscos de descompressão"

- "Benfica. Renato Sanches quer voltar à Luz"

- "V. Guimarães. West Ham pode levar Jota Silva"

- "Braga. Roger ainda num impasse"

- "Liga dos Campeões. Dortmund na final"

No A Bola:

- "Nova era, mas há quem resista. Villas-Boas toma posse no FC Porto com críticas a impasse na SAD"

- "Blindar a fera. Sporting avança para revisão de contrato de Gyokeres"

- "Benfica. Schmidt tem preparado nova época"

- "Liga dos Campeões. Meias-finais 2.ª mão. PSG-Dortmund (0-1). Dortmund acaba com sonho de portugueses do PSG e está na final"

E no Record:

- "Sporting. Operação fica Gyokeres. Sueco com mais hipóteses de continuar"

- "FC Porto. 'Só há um presidente', Villas-Boas toma posse"

- "Saiba o que disse o árbitro no inquérito ao Estoril-FC Porto"

- "Benfica. Schmidt puxa orelhas. Balanço da época aqueceu balneário"

- "V. Guimarães. Rui Borges preferido"

- "Liga dos Campeões. PSG-Dortmund (0-1). Alemães na final"