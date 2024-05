Motociclistas juntam-se para angariação de fundos na Madeira

Chama-se Distinguish Gentleman's Ride (DGR) e, segundo um dos organizadores, "é o maior evento motociclístico de angariação de fundos do mundo", que "conta já com 12 anos de história, tendo como objetivo a sensibilização e angariação de fundos para os problemas de saúde dos homens", refere Rui Freitas, membro do grupo e organizador do passeio no Funchal, que tem data marcada para 19 de Maio.

"Isto porque os homens vivem em média menos 5 anos que as mulheres, muitas vezes por causas evitáveis, com especial destaque para o Cancro da Próstata e a saúde mental no homem, prevenção do suicídio, pois 3 em cada 4 suicídios que acontecem no mundo são do sexo masculino", explica. "Os valores angariados revertem para a Fundação Internacional November, com iniciativas espalhadas por todo o mundo na prevenção e investigação do Cancro da Próstata e saúde mental no homem", acrescenta.

Mais informa que "o evento teve origem em 2012, na Austrália, e todos os anos tem crescido em número de participantes, ocorrendo este ano no dia 19 de Maio, em 953 cidades, distribuídas por 105 Países. Em Portugal acontecerá em 12 cidades: Lisboa, Porto, Guarda, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Algarve, Braga, Covilhã, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Funchal, pois a Madeira não podia ficar de fora do mapa mundial deste grande evento", argumenta, incentivando assim à participação.

Para tal, "é obrigatório o registo no site, www.gentlemansride.com, ou na aplicação para telemóvel com o mesmo nome, não havendo lugar a custos de inscrição, podendo o interessado efetuar donativo ou não", deixa claro. "Qualquer um pode participar no passeio temático, independentemente do sexo, desde que cumpra com as regras constantes do site, sendo este destinado apenas a motas clássicas e motas modernas, mas de design clássico", vinca, isto "de acordo com os estilos indicados, obriga também a que o(a) motociclista e acompanhante cumpram com o 'dress code', devem estar trajados a rigor, elegantes, com fato clássico ou roupa mais formal".

Se está interessado, "toda a informação relativa ao evento, destino dos fundos angariados, regras de participação, ranking de inscritos, donativos por participante, por cidade e país está disponível na plataforma, podendo qualquer pessoa acompanhar e contribuir para a causa, preferencialmente efetuando donativo em nome do evento da Madeira ou dos participantes regionais já inscritos". Mais, "quaisquer dúvidas podem entrar em contato com os dinamizadores do evento na RAM, através da página no facebook 'DGR Funchal'".

Este é um evento que conta com a colaboração da CMF e da Associação de Motociclismo da Madeira na divulgação e no procedimento de licenciamento.

Para já estão 32 pilotos registados no 'ride' da Madeira e 351 euros angariados. A nível mundial, a esta quarta-feira de manhã estão inscritos mais de 64.700 participantes.