Muitas nuvens e vento fraco para hoje na Madeira e Porto Santo

As previsões do tempo para hoje, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento em geral fraco, inferior a 20 km/h, do quadrante Leste.

É esperado um ligeiro aumento da temperatura máxima, na Madeira, com os termómetros a chegarem aos 26ºC, depois de ontem não terem ido além dos 24ºC; a mínima prevista é de 19ºC. No Porto Santo, conte com uma máxima de 23ºC e mínima de 17ºC.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao mar, conte, na costa Norte, com ondas de Nordeste, com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste. Na costa Sul, são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.