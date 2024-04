Diogo Jota regressa aos treinos do Liverpool quase dois meses depois

O futebolista internacional português Diogo Jota regressou aos treinos do Liverpool, quase dois meses depois de ter sofrido uma lesão no joelho esquerdo, anunciou hoje o atual segundo classificado da Liga inglesa.

O avançado, de 27 anos, lesionou-se na vitória contra o Brentford (4-1), para a 25.ª jornada da Premier League, e, desde então, falhou 11 jogos oficiais pelos 'reds'.

Além de Jota, o técnico alemão Jürgen Klopp, que vai deixar o cargo na final da temporada, já contou com o guarda-redes Alisson Becker, o lateral Trent Alexander-Arnold e o médio Stefan Bajcetic.

Através do site oficial, o emblema de Merseyside deu conta que os quatro jogadores já "estiveram envolvidos no treino da tarde" de hoje, com vista ao encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, na quinta-feira, contra os italianos da Atalanta, que afastaram o Sporting na ronda anterior da competição.