Dois feridos na sequência de colisão envolvendo dois ligeiros em Santana

Dois feridos foi o resultado de choque de viatura ligeira de passageiros contra ligeiro de mercadorias estacionado, ocorrido ao final da manhã em Santana.

O acidente ocorrido no Lombo Antão Alves, freguesia de Santana, terá sido potenciado pelo encadeamento do sol e pelo facto do veículo estacionado encontrar-se em zona de sombra, conjugação de factores que atraiçoou o condutor envolvido na colisão.

Os dois ocupantes do ligeiro de passageiros foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários de Santana, em empenharam no socorro sete operacionais apoiados por duas ambulâncias e a viatura de desencarceramento (que não chegou a ser utilizada). Os feridos leves foram transportados às urgências do Centro de Saúde de Santana, e posteriormente encaminhados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.