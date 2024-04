514 projectos aprovados desde 2015 pelo Instituto de Emprego

No final das quatro pequenas empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, através dos seus programas CRIEE e PEED, hoje visitadas pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque revelou que na vigência dos seus governos, ou seja, desde 2015, o Governo Regional já canalizou 8,8 milhões de euros nos 514 projectos aprovados, que no total representam 877 postos de trabalho.

“Apoios que têm sido decisivos e importantes” por serem “investimento com grande repercussão, quer na empregabilidade, quer no tecido económico”, concluiu.