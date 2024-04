Rali da Calheta conta com 39 inscritos

A segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, o Rali da Calheta, conta com um total de 39 equipas inscritas. A competição vai para a estrada nos dias 12 e 13 de Abril.

Segundo nota à imprensa, a lista de inscritos desta organização do Club Sports da Madeira será divulgada na próxima segunda-feira, 8 de Abril, e exibirá os principais candidatos aos primeiros lugares do campeonato absoluto bem como aos demais grupos e escalões em que se subdivide a competição promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A organização indica ainda que estarão presentes cinco viaturas Rally2, vulgo R5, todas Skoda Fabia em várias versões do modelo da marca checa. Para além destas, na Calheta alinharão também um Porsche 991 GT3 e um Mitsubishi Lancer Evo X, assim como várias unidades de Peugeot 208 Rally4, Renault Clio Rally4 e Peugeot 208 R2 que, com competentes pilotos, discutirão a primazia na classificação reservada aos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes. Nesta categoria destaca-se igualmente a estreia do Opel Corsa Rally4..

O Rali da Calheta será composto por dez classificativas. Na noite de sexta-feira, os pilotos vão percorrer duas vezes Vila “Coral”(2,24 km), enquanto no sábado, 13 de abril, é efetuada ronda dupla por Calheta (6,72 km), Maloeira (10,77 km), Paúl do Mar (6,58 km) e Estrela da Calheta (9,55 km). As cerimónias de partida e pódio têm lugar no porto de recreio da localidade anfitriã.