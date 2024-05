"Mimar com Histórias" volta à Biblioteca de Câmara de Lobos

A Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos organiza a quarta edição do projeto "Mimar com Histórias", uma iniciativa que promove o convívio literário em família, como refere uma nota da entidade ligada à autarquia.

"No próximo sábado, dia 4 de Maio, pelas 11 horas, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, irá realizar o projeto 'Mimar com Histórias', desta vez dedicado ao Dia da Mãe", realça.

"Uma iniciativa que tem como intuito proporcionar momentos de convívio literário em família, promovendo hábitos de leitura para bebés dos 0 aos 36 meses", refere a nota.

Por isso, convidando aos interessados, acrescenta que "esta é uma experiência inédita e gratuita para usufruir com os seus familiares e descobrir como as histórias e os livros são para todas as faixas etárias".