Rali da Calheta apresentado e com críticas a outras organizações

Decorreu esta tarde na Câmara Municipal da Calheta a cerimónia de apresentação do 20º Rali da Calheta, organização do Club Sports da Madeira que decorre na próxima sexta-feira, 12 de Abril, e sábado, 13 de Abril.

Na ocasião, Filipe Sousa, director da prova, explanou o itinerário do evento bem como o “novo horário da segunda passagem por Vila “Coral” no dia de abertura, uma necessidade da extensão da lista de inscritos”.

Já José Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora do rali, abordou a efeméride dos 20 anos do evento, ressalvou a importância da prova na economia, local, a evolução do concelho nas duas últimas décadas e a homenagem que será efetuada a Rui Pinto, Vítor Sá e José Camacho, pilotos que participaram na primeira edição e também alinham em 2024.

Aquele dirigente quis também manifestar a sua “insatisfação completa com a falta de respeito e solidariedade por parte de uma organização. O clube 100 à Hora organizava a prova que antecedia o Rali Vinho da Madeira, um direito que lhe assistia mas não é aceitável que organize o seu rali no final de Novembro", adiantou o responsável máximo pelo Rali da Calheta à assessoria de imprensa da prova.

"Não está em causa o Rali do Porto Santo mas a forma em que foi marcado, desleal naquela que é quase uma esperteza saloia", reforçou.

"Não posso deixar de condenar esta falta de atitude, de elegância e de respeito pelos outros organizadores de prova, pelas pessoas que trabalham e também pelos pilotos. As pessoas levaram avante os seus interesses pessoais e não os coletivos. Foi hoje feita e bem uma alteração regulamentar pela FPAK e os pilotos podem agora 'deitar fora' uma não participação e os pilotos poderão não participar na última prova”, concluiu.

Já David Gomes, director regional do desporto, enalteceu o Rali da Calheta, “um cartaz de excelência no desporto regional”, “que vai ser uma prova de sucesso”, enquanto Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, destacou os 20 anos da prova, “aquela que é uma parceria de confiança”, “importantíssima no calendário desportivo do concelho”. Quis também “realçar o número de concorrentes inscritos no evento”.

Na ocasião foi também apresentada a lista de inscritos daquela que será a segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e que inclui os principais pilotos na disputa não só da classificação absoluta como de outras categorias e escalões. O Rali da Calheta será disputado por nomes como os de Miguel Nunes, João Silva, Miguel Caires, José Camacho e Rui Pinto, todos em Skoda Fabia do grupo Rally2, vulgo R5, e ainda outros como os de Vasco Diogo Silva, Rui Jorge Fernandes e Vítor Sá, principais animadores na luta pela primazia entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes na prova inaugural da temporada.

Deixamos aqui a lista de inscritos para o Rali da Calheta.