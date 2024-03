Inscrições para o Rali da Calheta terminam amanhã

O prazo para inscrições no Rali da Calheta, segunda prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira de 2024, terminam esta segunda-feira, dia 1 de Abril. A organização do Club Sports da Madeira terá lugar nos dias 12 e 13 de Abril e compreende a disputa de onze classificativas na noite de sexta-feira, 2 de Abril, e ao longo do sábado, 13 de Abril, refere nota à imprensa da organização.

O programa do evento dirigido por Filipe Sousa tem início com as verificações documentais e técnicas inicias, a partir das 15H15 de 12 de Abril, na Junta de Freguesia dos Prazeres e Mercado Abastecedor dos Prazeres e inclui, no mesmo dia, a disputa dupla de Vila “Coral", um traçado com 2,24 km na vila anfitriã.

O rali regressa à estrada na manhã de sábado, 13 de Abril, para dupla passagem, intercalada por um reagrupamento e parque de assistência, pelos troços cronometrados da Calheta (6,72 km), Maloeira (10,77 km), Paul do Mar (6,58 km) e Estrela da Calheta (9,55 km). O Rali da Calheta termina às 18h35 desse dia após a passagem pelo pódio, como sempre instalado no Porto de Recreio da Calheta.