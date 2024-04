“Não estou preocupado com a oposição”, reage Albuquerque às novidades na lista do PS

Embora tenha dito que não está preocupado com as listas a serem apresentadas pela oposição, Miguel Albuquerque admitiu nas entrelinhas que a lista do PS é ‘excelente’, referindo-se à notícia que manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 7 de Abril, que incluirá os presidentes de câmara Ricardo Franco e Emanuel Câmara, e a eurodeputada, Sara Cerdas.

“Não estou preocupado com a oposição. Tenho que me preocupar é com a minha mensagem, com a mensagem do PSD/PPD” começou por reagir, para entretanto concluir “nós também vamos apresentar uma excelente lista”.