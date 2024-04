PAN elege Mónica Freitas a porta-voz regional e apresenta lista às eleições

O PAN - Madeira irá reunir, no próximo dia 13 de Abril, a sua assembleia de filiados e eleger a única lista candidata a Comissão Política Regional, composta por Mónica Freitas, Marco Gonçalves, Válter Ramos, Catarina Matos, Henrique Andrade, Donato Freitas e Eva Martins.

"Desta forma, conclui assim um processo de reorganização interna, também provocada por antigos dirigentes, à data de hoje já desfiliados, que não respeitaram os estatutos, princípios e causas do partido", revela o partido através de uma nota de imprensa.

"Abre-se um novo ciclo, em que a liderança da Comissão Política Regional será assumida pela deputada Única Mónica Freitas e onde a estrutura regional tem atraído novos filiados e membros da juventude", acrescenta.

O partido revela ainda que, nesta mesma data, "vai ser apresentada a lista de candidatos as próximas eleições legislativas regionais, lista esta que se traduz numa continuidade da equipa juntamente com um alargamento de novos filiados, jovens quadros que irão reforçar a estrutura regional do partido para que este continue a enfrentar de forma responsável e coesa o futuro político da Região Autónoma da Madeira na defesa intransigente das causas do PAN, ou seja, a defesa de todos os madeirenses e porto-santenses.