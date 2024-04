Albuquerque desmente denúncia do JPP

O JPP denunciou este domingo “caso alarmante” de "utente há 20 anos em lista de espera para cirurgia". De acordo com o líder do JPP, Élvio Sousa, trata-se de uma pessoa que aguarda por uma cirurgia há já duas décadas. O DIÁRIO confrontou o presidente do Governo Regional com a denúncia, à margem da Semana Regional da Saúde.

"Vindo de um partido político desconfio muito que os dados correspondam a aquilo que é dito", começou por dizer. E se corresponder? "Não vai corresponder de certeza", respondeu, enquanto o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos classificava a questão de ridícula. "Isso é ridículo", atirou ao jornalista.