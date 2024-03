Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram ontem à noite alertados para proceder ao corte de uma árvore que tombou e ficou suspensa por cima de fios de electricidade.

Para a Rua Nova do Pomar, no Funchal, foram mobilizados 4 bombeiros, que cortaram a árvore com o apoio de uma viatura ligeira e de uma auto-escada.