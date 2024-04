Jornadas Técnicas dos Bombeiros Sapadores contribuem para "melhor imagem e segurança" do Funchal

Cristina Pedra, realçou o contributo das 'Jornadas Técnicas' dos Bombeiros Sapadores para "uma melhor imagem e segurança" do Funchal.

A presidente da autarquia falava na abertura do evento, que decorre entre hoje e amanhã, na Reitoria da Universidade da Madeira (UMa).

Esta segunda edição das 'Jornadas Técnicas' organizadas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, integra a programação de 'Maio - Mês da Protecção Civil', que conta também com a organização do Serviço Municipal da Protecção Civil, sob o mote 'Segurança e Sustentabilidade | Turismo na Natureza e Desporto'.

Estas jornadas destinam-se esclarecer os guias de montanha, guias intérpretes, condutores de autocarros de turismo, carreiros do Monte e outros 'plyaers' da indústria do turismo, sobre como agir em função de uma emergência e/ ou como pedir e preparar a chegada de socorro diferenciado.

Na abertura do evento, a presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou também a importância do Turismo para actividade económica do Funchal e da Região - quer em termos de contributo para o PIB, quer em termos de emprego - realçando que a maioria dos estabelecimentos e unidades hoteleiras ligadas a esta actividade situam-se no Funchal.

Cristina Pedra evidenciou ainda "a forma como se pede as diligências e meios preventivos e como pedir ajuda pelos profissionais de turismo face às ocorrências e acidentes".

As jornadas prosseguem ao longo do dia de hoje, com vários painéis e oradores e, amanhã, com a prática de técnicas de segurança, no Parque Ecológico do Funchal. Para este sábado está também agendada, entre outras actividades, a apresentação do Plano de Emergência daquele espaço florestal.