Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, pelas 17h30 desta terça-feira, para combater um incêndio numa casa devoluta localizada no Caminho do Amparo, no Funchal.

A corporação mobilizou para o local duas viaturas e oito operacionais, que rapidamente extinguiram o foco.

Não há registo de feridos.