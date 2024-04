Museu Henrique e Francisco Franco recebe debate sobre escultura

O Museu Henrique e Francisco Franco será palco de "uma conversa imperdível sobre escultura no contexto do 50.º aniversário do 25 de Abril de 1974", mas que irá decorrer só no próximo dia 3 de Maio, pelas 18 horas.

"Esta iniciativa, promovida pelo Museu, surge como uma oportunidade única de refletir sobre a escultura contemporânea, explorando as suas interseções com a história, a política e a sociedade", explica. "O ponto de partida para esta discussão será a exposição 'Eskultura com K', da autoria do anfitrião, realizada no âmbito do ilhéstico/Porta 33 em 2019. Para enriquecer ainda mais este encontro, teremos o privilégio de contar com a presença da professora e investigadora Doutora Rita Rodrigues (DRC), cujo conhecimento e experiência serão fundamentais para contextualizar e aprofundar os temas em debate", acredita.

Além disso, "teremos o prazer de receber Miguel von Haffe Pérez, renomado Crítico de Arte e Comissário, que trará uma perspetiva única e internacional sobre o panorama da escultura contemporânea", revela. Uma oportunidade única "de mergulhar no mundo da escultura, de explorar novas ideias e de partilhar conhecimento com especialistas e entusiastas do meio artístico", conclui, instando os interessados a irem "celebrar a arte e a liberdade, numa conversa que promete ser inspiradora".