Marinha coordena resgate médico ao largo do Porto Santo

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o Capitão do Porto do Porto Santo, com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-MAR) e o Serviço Regional de Proteção Civil, coordenou um resgate médico de um tripulante inglês de 85 anos, que navegava a 45 milhas náuticas, equivalente a 72 quilómetros, a Nordeste do Porto Santo, durante a manhã desta segunda-feira, 8 de Abril.

Em nota enviada pela Marinha Portuguesa é explicado que o alerta foi dado às 06h01 através do contacto telefónico da própria embarcação - 'Spirit of Adventure', com um pedido de desembarque. "Dado o quadro clínico do tripulante, foi necessário proceder de imediato ao resgate médico da vítima".

O desembarque do passageiro ocorreu no porto do Porto Santo, às 11h52, onde era aguardado por agentes do Comando-local da Polícia Marítima e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Porto Santo, tendo sido posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar.