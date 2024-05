Secretário-geral da JS-Madeira acusado de cancelar festa académica e deixar "rasto de dívidas"

O secretário-geral da JS-Madeira, Diogo Martinho Henriques, que é presidente da Associação Académica de Lisboa, está envolto numa polémica relacionada com o cancelamento da Semana Académica de Lisboa, no ano passado, alegadamente deixando um rasto de dívidas. Para não deixar os estudantes sem esta tradicional festa, a Federação Académica de Lisboa organiza, a partir de hoje, o Festival Académico de Lisboa.

Na notícia hoje avançada pelo Diário de Notícias (Lisboa), a presidente interina da FAL desvincula o novo evento daquele que deveria ter ocorrido no ano passado, referindo que se trata de uma nova organização. De acordo com Mariana Barbosa, têm chegado várias reclamações (cerca de 1.000) de pessoas que ainda não conseguiram reaver o dinheiro dos bilhetes adquiridos no ano passado, e que deveriam ter sido reembolsados dado o cancelamento da Semana Académica de Lisboa.

Em Setembro do ano passado, a AAL anunciava o adiamento do evento para Maio de 2024 dada a "adesão do público".

Houve um roubo do sistema de bilhética. Tanto os terminais multibanco como o sistema de facturação de bilhética estavam directamente ligados à conta da organização. As pessoas (...) foram roubadas. Mariana Barbosa, da FAL, em declarações ao DN

A presidente interina da FAL avança mesmo que as pessoas que forneceram serviços foram roubadas, sendo que o alegado rombo financeiro se situa na casa das "centenas de milhares de euros". Os meios que foram disponibilizados no ano passado para a recuperação do dinheiro dos bilhetes nunca funcionaram: contactos telefónicos, e-mail e até um formulário on-line.

Num outro âmbito, a estudante indica que a AAL está inactiva, tanto que nem participou na última reunião com o Ministro da Educação.

O DN tentou chegar à fala com Diogo Martinho Henriques a fim de tentar obter esclarecimentos sobre toda esta situação, mas não conseguiu qualquer resposta.

O madeirense tomou posse como presidente da Associação Académica de Lisboa a 24 de Março de 2023.