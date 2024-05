"O futuro da democracia" em debate no Dia da Europa

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional da Madeira será o palco no dia 9 de Maio do fórum-debate "O futuro da democracia", inciativa promovida pelo Europe Direct Madeira no âmbito das comemorações do Dia da Europa.

"Para celebrar a efeméride, este fórum tem como objetivo principal discutir o desafio das eleições europeias de Junho e toda a temática da democracia e da participação ativa dos cidadãos na vida política nacional e europeia", acrescenta uma nota. "Sem obviamente ignorar a celebração dos 50 anos do 25 de abril, a sua importância no contexto europeu e na abertura do caminho para a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE)".

Assim, "a sessão de abertura prevista para as 15h00, contará com a intervenção do Presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues, e do coordenador do Europe Direct Madeira, Marco Teles. Segue-se uma mesa redonda – 'O futuro da democracia', moderada pelo jornalista Paulo Jardim e que terá como intervenientes: Bruno Pereira, Vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal; Maria João Monte, Presidente do Conselho Diretivo do IDR, IP-RAM; Nuno Gama Pinto, Vice-Presidente da EuroDefense e Professor Universitário e; Sara Cerdas, Deputada ao Parlamento Europeu".

O evento será encerrado pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.