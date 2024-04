Marinha resgata cidadã lituana em embarcação turística ao largo da Madeira

Uma turista, de nacionalidade lituana, de 90 anos, que apresentava um quadro clínico de indisposição, foi resgatada esta tarde, enquanto se encontrava a navegar a bordo da embarcação turística 'Bonita da Madeira', a 13 milhas náuticas, cerca de 24 quilómetros, a Sudeste do Funchal.

​"O alerta foi recebido no MRSC Funchal pelas 14h52, por contacto telefónico do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC IP-RAM), com um pedido de desembarque. A turista, que apresentava um quadro clínico de indisposição, foi desembarcada no Centro de Salvamento Costeiro de Santa Cruz, pelas 16h09, onde era aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que a transportou para uma unidade hospitalar", informa, através de comunicado, a Marinha Portuguesa, que coordenou toda a operação, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o Capitão do Porto do Funchal, com o SANAS Madeira e com o Serviço Regional de Proteção Civil.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.​​