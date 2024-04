Câfofo, Marta, Ricardo, Sara e Emanuel ocupam cinco primeiros lugares

Paulo Cafôfo, Marta Freitas, Ricardo Franco, Sara Cerdas e Emanuel Câmara. São estes os primeiros cinco nomes e por esta ordem na lista do PS-M às Regionais de 26 de Maio e que esta tarde vão ser aprovados na Comissão Política, marcada para as 19 horas, segundo apurou o DIÁRIO junto de fonte dos socialistas.

Trata-se de uma renovação total no ‘top five’ quando compara com a lista que foi apresentada há seis meses ainda na liderança de Sérgio Gonçalves, igualmente cabeça-de-lista, e que tinha logo de seguida, como número dois, Sancha Campanella, Rui Caetano, no terceiro lugar, Silvia Silva e Avelino Conceição, em quarto e quinto lugar, respectivamente.

Fontes socialistas adiantam ao nosso jornal que esta é a prova de abertura e de unidade que o líder do PS-M pretende dar ao incluir dois autarcas que deram mostras de estarem renitentes aos anteriores convites lançados pela actual direcção.