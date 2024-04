Cafôfo felicita novos Secretários de Estado José Cesário e Cláudia Monteiro de Aguiar

Paulo Cafôfo veio hoje a público dar conta que felicitou "pessoalmente, por chamada telefónica", o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, e a Secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar.

Ao seu sucessor, o dirigente socialista terá manifestado "toda a disponibilidade de colaboração naquilo que achasse conveniente, particularmente em dossiers que estão em execução ou nos quais tenha alguma questão".

Numa publicação partilhada na sua página pessoal de Facebook, disse ainda esperar que José Cesário "possa dar continuidade à valorização deste importante activo estratégico nacional, que é a nossa diáspora".

À social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar, Cafôfo transmitiu a sua "satisfação pessoal por ver uma madeirense no governo do nosso país" e desejou que "a sua função possa contribuir para melhorar o sector das pescas na Região, beneficiando os pescadores da nossa terra, que bem merecem".

O Presidente da República aceitou, na quinta-feira, a lista de 41 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o XXIV Governo.

De acordo com uma nota publicada na quinta-feira à noite no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu do primeiro-ministro a proposta do conjunto de secretários de Estado, que aceitou.

A posse dos secretários de Estado está marcada para esta sexta-feira, às 18 horas, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

O primeiro-ministro e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomaram posse na terça-feira.