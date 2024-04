Cafôfo assume mandato na Assembleia da República na próxima semana

Paulo Cafôfo vai assumir o lugar de deputado na Assembleia da República na próxima semana, para estar presente na discussão do Programa de Governo marcada para os dias 11 e 12 de Abril.

“Estarei lá a defender a Madeira, a defender os madeirenses, com toda a determinação”, confirmou esta tarde, à margem da reunião da Comissão Regional do Partido Socialista/Madeira, no Casino Park Hotel.

O presidente do PS/M, eleito como cabeça de lista nas Legislativas Nacionais de 10 de Março, confirmou assim que vai assumir o mandato em São Bento – onde entretanto está a ser substituído por Sofia Canha, a candidata em 3º lugar na lista e primeira não eleita na lista do PS/M.

Cafôfo esclarece que o mandato em Lisboa “não inviabiliza que venha a encabeçar a lista do PS à Assembleia Regional”, deixando claro que “uma coisa não é incompatível com a outra”.

Assegurou ainda que até Maio vai “conciliar” a função de deputado em São Bento com a de candidato a presidente do Governo Regional na campanha às eleições regionais, que é a próxima “batalha” dos socialistas madeirenses.