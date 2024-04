Albuquerque diz que Cafôfo “é a pessoa ideal para falar em promiscuidade”

Confrontado com as acusações de promiscuidade apontadas ontem pelo presidente do PS/M e líder da oposição, Miguel Albuquerque reagiu com ironia, começando por questionar “quem é o principal líder da oposição, só por curiosidade?”. Paulo Cafôfo. “Ah, é pessoa ideal para falar em promiscuidade”, respondeu. Já em off, rematou: “Ele que pergunte ao Carlos Pereira que ele explica”.

Esta sexta-feira Cafôfo acusou o PSD/M e o Governo Regional de promiscuidade no caso das exonerações no Executivo Regional, por misturar assuntos partidários com assuntos de Governo.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita ao local onde vão ser executadas as obras de reabilitação do conjunto de habitações anexas ao Farol de São Jorge. O governante aproveitou a deslocação à Ponta de São Jorge para visitar a empreitada que decorreu no troço de ligação da via expresso ao centro de São Jorge.