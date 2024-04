Marítimo-Sporting, dos quartos-de-final da Taça de Portugal de andebol, adiado para quarta-feira

O jogo entre o Marítimo da Madeira Andebol SAD e Sporting, relativo aos quartos-de-final da Taça de Portugal em seniores masculinos de andebol, foi adiado para quarta-feira, às 19 horas.

O jogo estava agendado para este sábado, às 17 horas, no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António, mas a comitiva leonina não conseguiu chegar esta sexta-feira à Região, devido aos constrangimentos no Aeroporto Internacional da Madeira.

Assim, o jogo foi adiado para quarta-feira, 10 de Abril, às 19 horas, no Pavilhão dos verde-rubros, em Santo António.