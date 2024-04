Portugal e Itália 'anulam-se' na Ronda de Elite para o Euro sub-19 feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-19 empatou hoje 0-0 com a Itália, na primeira jornada do Grupo A3 da Ronda de Elite de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.

O resultado acaba por não traduzir o que se passou no Estádio Nacional, em Oeiras, já que as principais oportunidades de golo pertenceram à equipa das 'quinas', que teve pela frente uma Itália bem organizada e que por duas vezes chegou a zonas de finalização, a última delas já em período de compensação.

Depois de, na primeira ronda de qualificação, Portugal ter garantido a manutenção na Liga A, graças a uma vitória, por 7-0, frente à Turquia - somou nos outros dois jogos outras tantas derrotas frente a Espanha e Suécia -, as comandadas de Marisa Gomes entraram hoje mais fortes que as italianas, a dominar a posse de bola e as ações ofensivas.

Embora sentissem dificuldades para chegar a zonas de concretização, a verdade é que as transalpinas também não o conseguiam fazer, traduzindo-se num jogo muito disputado no meio-campo.

Aos 34 minutos, Mafalda Mariano, de livre direto, no lado direito, em jeito de canto mais curto, esteve perto de inaugurar o marcador, tendo valido a defesa apertada, para canto, da guarda-redes Emma Mustafic.

Já na segunda parte, do lado da Itália, foi a vez de Manuela Sciabica testar os reflexos de Catarina Potra. Na resposta, aos 63, Neide Guedes, rematou ligeiramente por cima.

Com o jogo a 'partir-se', foi novamente Mafalda Mariano a causar arrepios ao levar a bola a rasar a trave da baliza italiana, aos 71 minutos, na cobrança de um livre direto.

Portugal estava a dar tudo por tudo e, aos 78 minutos, viu Luísa Brás cabecear ao lado do poste direito da baliza italiana, depois de segundos antes Maísa Correia ter perdido tempo para o remate, sendo que a mesma jogadora, aos 90, rematou para defesa da guarda-redes.

Ao cair do pano, Nadine Sorelli obrigou Catarina Potra a uma defesa incompleta, a bola sobrou para Anna Longobardi, mas, para sorte de Portugal, a italiana rematou por cima, mantendo-se a igualdade.

Com este resultado, as duas equipas dividem o segundo lugar do Grupo A3 desta Ronda de Elite, com um ponto, atrás da líder Inglaterra, que tem três, depois de hoje ter vencido a Suíça por 2-0, em Massamá. As helvéticas ocupam a quarta e última posição, sem pontos.

E será precisamente a Inglaterra que será a próxima adversária de Portugal, no jogo da segunda jornada, que está agendado para sábado, às 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.