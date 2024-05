Comprar casa na Madeira ultrapassa os 3.000 euros/m2

É um novo máximo no preço das casas na Região Autónoma da Madeira. Segundo o portal imobiliário Idealista, atingiu já acima dos 3 mil euros por metro quadrado, subindo "1,7% em Abril face ao mês anterior", segundo o índice de preços do idealista. "Comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.003 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Abril, tendo em conta o valor mediano" e "em relação à variação trimestral, a subida foi de 3% e a anual de 21,6%", acrescenta a abrir.

"Os preços da região subiram em Santa Cruz (2,4%), Machico (2,3%), Ribeira Brava (2,3%) e Funchal (1,4%). Já na Ponta do Sol (0,5%), Câmara de Lobos (0,5%) e Calheta (0,1%), os preços mantiveram-se estáveis. Por outro lado, os preços desceram em Santana (-5,7%)", afiança. Já as casas "no Porto Santo desceram -1,4% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.241 euros/m2".

Sem nenhuma novidade, "o município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.304 euros/m2)", mais de 300 euros acima da média, "seguido por Calheta (3.209 euros/m2)", mais de 200 euros acima e a única a acompanhar a capital, "Ponta do Sol (2.859 euros/m2), Ribeira Brava (2.656 euros/m2), Câmara de Lobos (2.432 euros/m2), Santa Cruz (2.115 euros/m2), Machico (1.698 euros/m2) e Santana (1.543 euros/m2)".

A nível nacional, "o preço da habitação manteve-se estável em Abril, situando-se em 2.622 euros/m2", reforçado pelo facto de a média na Madeira é quase 400 euros/m2 superior.

Nota-se o facto de os preços das casas em Abril terem subido "em 15 capitais de distrito, com Portalegre (6%), Bragança (4,7%) e Évora (3,6%) a liderarem a lista. Seguem-se Viseu (3,3%), Vila Real (2,4%), Leiria (2,3%), Braga (2,3%), Setúbal (2,1%), Santarém (1,9%), Ponta Delgada (1,8%), Funchal (1,4%), Beja (1%), Viana do Castelo (0,9%), Aveiro (0,6%) e Porto (0,6%). Já em Coimbra (0,4%), Lisboa (0,3%), Faro (-0,1%) e Castelo Branco (-0,5%), os preços mantiveram-se estáveis neste período. Por outro lado, os preços desceram na Guarda (-1,2%)", resume o Idealista.

Também sem surpresa, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.585 euros/m2. Porto (3.566 euros/m2) e Funchal (3.304 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente", refere, embora apenas Faro (2.922 euros/m2) acompanhe as outras três cidades acima da média nacional. "Aveiro (2.510 euros/m2), Setúbal (2.348 euros/m2), Évora (2.164 euros/m2), Viana do Castelo (1.902 euros/m2), Coimbra (1.876 euros/m2), Braga (1.834 euros/m2), Ponta Delgada (1.820 euros/m2), Viseu (1.502 euros/m2) e Leiria (1.489 euros/m2)", estão na sequência. "Já as cidades mais económicas são Guarda (764 euros/m2), Portalegre (848 euros/m2), Castelo Branco (891 euros/m2), Beja (917 euros/m2), Bragança (975 euros/m2) e Santarém (1.222 euros/m2)", refere.

"Analisando por distritos e ilhas, as maiores subidas de preços tiveram lugar na ilha do Pico (8,5%), ilha terceira (3,5%) e ilha de São Miguel (2,6%). Seguem-se Beja (2,6%), Viseu (2,3%), Santarém (2,2%), Aveiro (2,1%), Viana do Castelo (2%), Braga (1,8%) e ilha da Madeira (1,7%)", diz. "Com subidas inferiores a 1% encontram-se Portalegre (0,9%), Castelo Branco (0,8%), Leiria (0,8%), Bragança (0,8%) e ilha do Faial (0,6%). O preço da habitação manteve-se estável neste período em Évora (0,5%), Lisboa (0,5%), Faro (0,4%), ilha de Santa Maria (0,2%), Vila Real (0,1%), Setúbal (0%) e Porto (0%). Por outro lado, os preços desceram na Guarda (-2,7%), Coimbra (-1,4%), ilha de Porto Santo (-1,4%) e ilha de São Jorge (-0,7%)".

No ranking dos distritos mais caros para comprar casa, Lisboa (4.027 euros/m2) lidera, "seguido por Faro (3.334 euros/m2), ilha da Madeira (3.015 euros/m2), Porto (2.580 euros/m2), Setúbal (2.472 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.241 euros/m2), Aveiro (1.723 euros/m2), ilha de São Miguel (1.672 euros/m2), Leiria (1.616 euros/m2), Braga (1.547 euros/m2), ilha do Pico (1.491 euros/m2), Viana do Castelo (1.466 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.416 euros/m2), Coimbra (1.389 euros/m2), ilha do Faial (1.321 euros/m2), Évora (1.280 euros/m2), ilha Terceira (1.214 euros/m2), ilha de São Jorge (1.210 euros/m2) e Santarém (1.160 euros/m2). Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (689 euros/m2), Portalegre (724 euros/m2), Castelo Branco (839 euros/m2), Bragança (884 euros/m2), Vila Real (973 euros/m2), Beja (1.098 euros/m2) e Viseu (1.118 euros/m2)", enumera por ranking.

Por fim, por regiões, "os preços das casas à venda aumentaram em apenas três regiões do país" em Abril. "A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma dos Açores (2,9%), seguida pela Região Autónoma da Madeira (1,7%) e Centro (1,2%). Já no Algarve (0,4%), Alentejo (0,4%), Norte (0,4%) e Grande Lisboa (0,3%), os preços mantiveram-se estáveis nesse período. A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.644 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.334 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.003 euros/m2) e Norte (2.168 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.448 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.485 euros/m2) e o Alentejo (1.507 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa", conclui.