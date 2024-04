Campeonato do Clube de Pares em golfe regressa ao Santo da Serra

O Clube de Golf do Santo da Serra abre 'portas', este sábado, dia 6 de abril, para receber o terceiro torneio do Campeonato do Clube de Pares – Powered by C. Santos VP. no Clube de Golf Santo da Serra (CGSS).

Esta terceira prova conta com um total de 38 pares (76 golfistas) que irão desafiar os 18 buracos do percurso Machico - Desertas, na modalidade de Stableford Agregado, com saídas corridas de 10 em 10 minutos dos tees 1 Machico e 10 Desertas a partir das 8h15.

Pode consultar o draw do torneio: