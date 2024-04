Marítimo B garante permanência no Campeonato de Portugal

O Marítimo B garantiu a permanência no Campeonato de Portugal depois da vitória, 2-0, esta tarde diante do Vilar Perdizes, encontro da 26.ª e última jornada do Campeonato de Portugal, fase regular.

O Marítimo B beneficiou ainda de um conjunto de resultados dos seus adversários directos, que também lutavam pela permanência, para assegurar a manutenção