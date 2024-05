IFCN destaca usufruto dos jardins públicos por parte da população

O Governo Regional da Madeira, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), tem à sua responsabilidade a manutenção dos espaços verdes de diversos Jardins Públicos. Numa nota à imprensa, revela quais as potencialidades dos espaços por si geridos.

"A beleza e o ambiente dos diversos espaços têm levado a que os mesmos sejam muito utilizados. Os Jardins têm sido procurados para a prática do exercício físico, para a realização de piqueniques e de festas de aniversário, para a prática de meditação ou, tão simplesmente para relaxar e observar a natureza", indica a nota.

As Juntas de Freguesia, Casas do Povo entre outras entidades, têm vindo a recorrer a estes espaços para a prática de diversas actividades e eventos.

No Jardim de Santa Luzia destaca-se provas de orientação, festas de aniversário, feiras. O Jardim das Madalenas é um espaço muito procurado para o exercício físico, assim como para a realização de aniversários para crianças, tal como os Jardins do Garajau. "A existência de equipamentos e de parques infantis nesses espaços tem sido uma mais-valia para a ocorrência dessas iniciativas", assume.

No final de Abril, os Jardins do Garajau, também foram palco para a realização de um evento distinto dos demais, o 'Caniço Local Market' "o que leva a salientar o esforço do Governo Regional na implementação e dinamização dos Jardins Públicos bem como na sua manutenção". "Estas infraestruturas que se localizam junto dos espaços residenciais é deveras importante, pois além de contribuir para a qualidade do meio ambiente urbano, criando áreas de sombra, também cria oportunidades para que os membros da comunidade estabeleçam laços e participem nos eventos", termina.