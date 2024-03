Liga Portugal licencia estádio do Marítimo

O Marítimo Madeira, Futebol SAD recebeu, esta quarta-feira, a aprovação, por parte da Liga Portugal, do requerimento de licenciamento do estádio do clube. O Marítimo informa que, depois do seu complexo desportivo, em Santo António, ter merecido o licenciamento da Câmara Municipal do Funchal, esta foi a segunda infraestrutura do clube a merecer a devida validação das entidades competentes nos últimos dois meses.

Contudo, refira-se que o estádio do Marítimo passa ainda por um processo de licenciamento camarário, que levou a um conjunto de obras no recinto, estando, ao momento, as obras referentes à criação de uma praça central (em frente à Loja do clube no estádio) paradas, por embargo da edilidade funchalense, em consequência da demolição dos muros do antigo estádio. Por isso mesmo, o clube irá apresentar um projecto de especialidade para obter esta licença da obra em curso, pretendendo ter, até Julho, tudo concluído no que concerne à exploração comercial do estádio.

Refira-se quer Carlos André Santos esteve presente, hoje, na XII Cimeira de Presidentes da Liga Portugal, que teve lugar no Convento de S. Francisco, em Coimbra, que contou com a participação de Aleksander Ceferin e de Nasser Al-Khelaifi, líderes da UEFA e da European Club Association (ECA), respectivamente.