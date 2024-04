Quatro esgrimistas madeirenses no Campeonato do Mundo

Quatro esgrimistas da Madeira vão representar as cores nacionais no Campeonato do Mundo de Esgrima, que irá decorrer a partir de 10 de Abril, em Riyadh, capital da Arábia Saudita.

Lara Luís (CDRSantanense), Rodrigo Catanho (CD 1º de Maio), Guilherme Freitas (CSJuventude de Gaula) e Marta Fernandes (ADR Ponta Delgada), são os nomes dos atletas regionais, que serão também os únicos portugueses que representarão Portugal neste torneio mundial, na arma de florete, numa prova que rondará os 150 atiradores por arma e mais de 50 países de vários continentes.

Os atletas, que terão assim a sua primeira participação num campeonato mundial, serão acompanhados pelos treinadores Ricardo Catanho e Peter Csaky.

A AERAM - Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira vê com "grande orgulho" mais esta participação fora de portas dos seus atletas regionais e considera que é mais um momento importante na vida da Esgrima Regional porque transmite uma mensagem de grande valia sobre o trabalho que tem sido desenvolvido na Madeira, apesar das condições deficitárias existentes para a sua prática.