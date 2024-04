590 produtores 'presentes' na Exposição do Limão

A 'festa' da Exposição do Limão, na freguesia da Ilha, conta este ano com 590 produtores de limão, dos quais, cerca de uma centena são da localidade nortenha.

O bom tempo - céu azul - contribui para a muita afluência de locais e forasteiros.

Ao longo da tarde está programada muita animação, com destaque para a actuação de Roni de Melo e banda pelas 13 horas, logo após a cerimónia entrega de prémios aos agricultores com a presença do presidente do Governo Regional.

À espera de Miguel Albuquerque, além das entidades oficiais, estão também militantes do PSD/M que apoiaram o candidato adversário do actual líder do Partido - Manuel António Correia -, com destaque para o exonerado António Trindade, ex-adjunto da secretária da Agricultura e Ambiente, é ainda para Sara André, presidente da Casa do Povo da Fajã da Ovelha.