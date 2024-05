"Cinco décadas de dedicação" na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, assinala, no dia de hoje, o seu 50.° aniversário. O programa recheado incluiu o hastear das bandeiras, a entrega de certificados de mérito aos melhores alunos e ainda os habituais discursos. A cerimónia contou com a presença do presidente do Governo Regional, do secretário regional de Educação, do autarca da Ribeira Brava e várias entidades locais.

Susana Capelo, presidente do conselho directivo da escola Padre Manuel Álvares e professora de matemática, a abrir a 'sessão solene', falou de um percurso que nem sempre foi fácil, cheio de desafios, mas a educação, sempre tida como motor do desenvolvimento social, tem sido um garante para o futuro do concelho da Ribeira Brava e de toda a Região. "Cinco décadas de dedicação" em prol do futuro dos jovens numa escola que "mantém a vitalidade" e o "pensamento crítico".

No seu discurso, num estabelecimento que após algumas décadas à espera de obras, apresenta-se hoje de 'cara lavada', a docente agradeceu o apoio das entidades locais e regionais que contribuem para que a EBSPAM continue a ser uma "bastião" ao serviço do ensino.

O presidente do Governo em gestão, Miguel Albuquerque, começou por lembrar a inauguração da escola, após um período difícil para que o nosso espaço fosse possível. "O alicerce da sociedade que nós pretendemos construir" só é possível através da educação, disse, destacando o facto de hoje o ensino chegar a todos.