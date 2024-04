Marítimo com uma 'mexida' no onze para o jogo com o Torreense

O Marítimo procura esta tarde em Torres Vedras manter-se na corrida pela subida à I Liga do futebol português.

No Estádio Manuel Marques, os verde-rubros medem forças com o Torreense, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga).

Para este partida o técnico Fábio Pereira voltou a mexer no onze inicial, desta feita com a entrada de Diogo Mendes para o lugar do castigado Guirassy, que viu o cartão vermelho na ronda anterior onde os madeirenses empataram em casa com o Leixões.

Assim sendo a equipa inicial do Marítimo é a seguinte:

Já do lado do Torreense, o técnico Manuel Tulipa, que no início da temporada foi o ‘timoreiro’ do conjunto maritimista escolheu o seguinte onze inicial: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, Elimbi, Joãozinho, Balanta Jr., Neneco Renteria, Jorge Correa, Benny, André Rodrigues e Patrick

De referir que à entrada para esta partida, que tem início marcado para as 15h30, o Marítimo ocupa o quarto lugar com 49 pontos, enquanto o Torreense está na sétima posição com 39 pontos.

Nos lugares do pódio da II Liga está o Santa Clara, líder com 59 pontos, e que neste momento está a jogar com o Paços de Ferreira, enquanto AVS está no segundo posto com 56 pontos e o Nacional está logo no lugar abaixo com um total de 55 pontos.