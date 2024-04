PAN demite-se de responsabilidades na falta de Orçamento da Região para 2024

Foi na sequência de uma reunião com a ACIF que o PAN voltou a reiterar não ser responsável pela actual situação da Região, indicando que tudo fez, a nível político e parlamentar, para que houvesse condições de ser aprovado o Orçamento. A verdade é que, neste momento, a Madeira não tem Orçamento Regional aprovado para 2024, estando a 'trabalhar' com duodécimos.

Foi aproveitado o momento para que o PAN pudesse clarificar aquele que foi o seu posicionamento na crise política do Governo Regional, clarificando que do ponto vista político e parlamentar tudo fez para que houvesse condições de ser aprovado o Orçamento, não sendo de forma nenhuma responsável por esta situação, nem das consequências para a economia da Região pela sua falta. PAN

A ACIF encara a actual situação com preocupação, tendo em conta os impactos que a mesma tem médio prazo, para as tesourarias das empresas. "Considerou-se que a falta de orçamento irá pôr igualmente em causa a concretização do PRR, pondo em risco a concretização de projetos, estes de natureza particular, essenciais para Região, principalmente ao nível da saúde e da digitalização", indica o partido em nota à imprensa.

Por forma a minorar os efeitos de toda esta situação, a solução deverá passar por dar prioridade à concretização de projectos PRR no futuro. No entanto, também essa priorização poderá afectar outros projectos que necessitariam de atenção por parte do Governo e que ficaram para trás.

"Toda esta situação irá provocar uma retracção da economia que poderia ser evitada, afectando áreas fundamentais como a educação, a saúde, habitação e até os transportes", indica o PAN.

O resultado da reunião é o compromisso de voltar a auscultar a associação, num quadro de uma nova legislatura, para que em concreto se possam ver medidas a aplicar para que o efeito negativo de todo este quadro orçamental tenha o menor impacto negativo na economia regional, encontrando soluções que também possam por cobro a problemas de âmbito social.

"Para o PAN torna-se essencial ouvir todos aqueles que têm uma consciência e conhecimento da realidade da Região, para que de facto possam existir a respostas políticas mais eficazes possíveis para que se possam atingir uma qualidade de vida, fundamental para todos os madeirenses e porto-santenses", termina.