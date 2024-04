Saiba que 'armas' usar no combate ao envelhecimento precoce da pele

Catarina Ornelas, médica especialista em medicina geral e pós-graduada em medicina estética e antienvelhecimento, foi a convidada do DIÁRIO-SAÚDE, onde abordou a importância da protecção dos raios solares para evitar danos que podem mesmo ser irreversíveis.

Para além do tradicional protector solar em creme, ficamos a saber na entrevista presente no canal do DIÁRIO no Youtube, o que é a fotoprotecção oral, que recorre a comprimidos para proteger da radiação solar.

A especialista abordou ainda quais os efeitos que têm levado muitos pacientes a procurar tratamentos estéticos para atenuar as marcas deixadas pelo maior produtor de vitamina D e, que consequências a curto e longo prazo podem advir de uma exposição solar sem cuidados.

Numa ilha em que o sol brilha durante quase todo o ano, cuidar da sua pele não é apenas um sinal de preocupação estética, mas, acima de tudo, pela sua saúde e a dos que o rodeiam.

De acordo com o SESARAM, "a incidência dos vários tipos de cancro da pele tem vindo a aumentar devido, essencialmente, à mudança de comportamentos a favor de uma exposição à radiação UV exagerada ou inadequada".

A exposição solar para que seja benéfica deve ser lenta, progressiva e com proteção adequada, nomeadamente o uso de protector solar, boné e óculos de sol, evitando ainda as horas de "maior risco", que se situam entre as 12 e as 16 horas.

Uma exposição solar repetida ou abrupta e intensa "além do fotoenvelhecimento precoce, favorece os cancros da pele, nomeadamente, o Melanoma", de acordo com a mesma fonte.

Já deitou protector solar hoje?

Veja a entrevista e saiba qual deve escolher:





Com o DIÁRIO-SAÚDE saiba como prevenir o envelhecimento precoce e não só!